قائممقامية بعقوية تصدر تعميما بإيقاف هدم دور المتجاوزين

2020/10/27 | 17:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اصدرت قائممقامية بعقوبة في محافظة ديالى، الثلاثاء، تعميما على الدوائر البلدية بعدم ازالة بيوت المتجاوزين باستثناء التي تسبب ضررا بالغا وتوقف مشروع حيوي ببقائها.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ/ المعلومة/،انه” اصدر تعميم عاجل لجميع الدوائر البلدية بمنع ازالة منازل المتجاوزين على الاملاك العامة الا في حالة اذا كان المنزل يسبب ضرر بالغ للمصلحة العامة من ناحية تأخير انجاز مشروع خدمي مهم”.

واضاف، ان” التعميم جاء مراعاة لأوضاع الفقراء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”، مبينا ان “التعميم لايعني السماح لتوسيع دائرة التجاوزات بل سيتم التشديد على منع وقوع ايا منها بالوقت الراهن ومتابعة عمليات البناء وانذار اي متجاوز”.

واوضح الحيالي ان “ملف العشوائيات في بعقوبة وبقية مدن ديالى يحتاج الى قرار حكومي يراعي وضعهم الانساني وتامين بدائل قبل اي اخلاء للتجاوزات”.

وكانت دوائر البلدية في بعقوبة قامت بحملات واسعة لإزالة التجاوزات على الاملاك العامة بينها منازل ما اثار موجة غضب شعبية حادة في الايام الماضية”.



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