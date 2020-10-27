للعرب ... لا تكونوا مطية لاردوغان - سمير حنا خمورو

2020/10/27 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو للعرب ...لا تكونوا مطية لاردوغان سمير خمورو هناك حقائق اراد اردوغان ان يغطي عليها باثارة العواطف الدينية لدى العرب، منها تدخله بارسال مرتزقة وجنود اتراك للقتال في ليبيا بعد ان دمر سوريا العربية بعد ان درب وسلح كل المنظمات الارهابية، ودفع اذربيجان للقتال ضد ارمينيا، وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية وضعت تركيا كل اشكال الدعم العسكري رهن إشارة أذربيجان من صناعات دفاعية وخبرات وتقنيات وقد ......





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