مجلس الوزراء يوافق على صرف المستحقات المالية للعاملين بصفة أجور يومية وعقود في الموارد المائية

2020/10/27 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم على صرف المستحقات المالية للعاملين بصفة أجور يومية وعقود وملاك مؤقت في الوزارة.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، ان “مجلس الوزراء وافق على صرف المستحقات المالية للعاملين بصفة أجور يومية وعقود وملاك مؤقت في وزارة الموارد المائية”.

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