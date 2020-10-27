لاهور شيخ جنكي: ادعم تماما عملية اصلاح واعادة تنظيم قوات البيشمركة

2020/10/27 | 17:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، ستيف باكرين المشرف على مشروع التحالف الدولي لتوحيد قوات البيشمركة.

وجرى خلال اللقاء، بحث خطوات عملية الاصلاح وتوحيد قوات البيشمركة، اذ أكد شيخ جنكي على الدعم الكامل لعملية الاصلاح وتوحيد قوات البيشمركة، مبينا ان اية مؤسسة عسكرية بحاجة الى الاصلاح والتوحيد لا يمكن ان تُصنع العقبات امام تلك العملية بايجاد حجج مختلقة وبالخصوص وحدات 70 و80، لافتا الى ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار اسس المساواة وبالخصوص في توزيع المساعدات العسكرية.

واشار شيخ جنكي خلال اللقاء، على ضرورة ان يشمل الاصلاح جميع مفاصل الحكومة، وان تعمل الحكومة بشكل متساو لمدن وبلدات اقليم كوردستان، مشيرا الى ان على الحكومة ان تعيد تنظيم توزيع الصلاحيات تحت اطار اللامركزية الادارية والمالية.

وبين شيخ جنكي ان اللقاء بحث كذلك، استمرار مخاطر داعش، مطالبا، التحالف الدولي الاستمرار بتدريب وتمرين وتقديم المساعدة العسكرية لقوات البيشمركة.

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