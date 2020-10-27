حقوق الانسان تعلن احصائية للتظاهرات خلال 48 ساعة

2020/10/27 | 17:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية حقوق الانسان، عن احصائية تظاهرات يوم امس واليوم الثلاثاء، فيما وثقت الاحداث خلالها.

وقالت المفوضية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان " التظاهرات ليومي امس واليوم ( 26- 27 تشرين الاول الحالي)، في بغداد وعدد من المحافظات، شهدت إصابة (13) من المتظاهرين بالعصي والهراوات، إضافة الى اصابة (8) منتسبين في محافظة بغداد بسبب الصدامات مع القوات الامنية وقيام بعض المتظاهرين غير سلميين برمي القوات الأمنية بقنابل المولوتوف والقنابل الصوتية اضافة الى استخدام الحجارة من قبل الطرفين واستخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية لتفريق المتظاهرين".

واضافت: انه "تم اعتقال 91 شخصا من مثيري الشغب والذين قاموا بإلقاء قنابل المولوتوف والإعتداء على القوات الامنية وحرق بعض المحال التجارية"، مشيرة الى "إصابة 15 منتسب من القوات الامنية في محافظة كربلاء، وكذلك إصابة (22) منتسبا و (12) متظاهرا في محافظة بابل".

ووثقت المفوضية، بحسب بيانها، "إنحسار التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات وانخفاض اعدادها بصورة كبيرة، وأشرت ايضا رفع مجموعة من خيم المتظاهرين"، مطالبة الأطراف كافة "باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والإبتعاد عن اية تصادمات"، داعية المتظاهرين الى "الحفاظ على سلمية التظاهرات وابعاد العناصر المندسة التي تحاول حرف التظاهرات عن مسارها والإلتزام بالأماكن المحددة للتظاهرات".

ودعت المفوضية، كذلك ايضا "القوات الامنية لحماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

PUKmedia عن اعلام مفوضية حقوق الانسان‌

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