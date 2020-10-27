العبادي: العوامل التي أخرجت الشباب الى الميادين باقية

2020/10/27 | 17:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شدد رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، الثلاثاء، على ضرورة القيام بإصلاحات كبرى بجسد الدولة وهيكل النظام السياسي، مشيرا إلى ان العوامل التي أخرجت الشباب الى الميادين حقيقية وباقية ذاتها دونما معالجات جادة.

وكتب العبادي سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (27 تشرين الأول 2020)، جاء فيها انه "منذ اليوم الأول أيدنا ودعمنا إنتفاضة تشرين، وطالبنا بإقالة الحكومة في حينه بسبب تعاملها الدموي، وطرحنا العديد من المبادرات الوطنية للخروح من الأزمة".

وأضاف، ان "سياسة التشويه والتخوين لن تنفع، وصم الآذان لن يجدي، فالعوامل التي أخرجت الشباب الى الميادين حقيقية وباقية ذاتها دونما معالجات جادة، ولا بد من إصلاحات كبرى بجسد الدولة وهيكل النظام السياسي لضمان خلق حكم فعال قادر على الإستجابة للتحديات والنهوض بالدولة مجددا".





وتابع: "ولا بد للشعب أن يطالب ويراقب ويحاسب، هذه من مقومات الشعوب الحية".





وبين بالقول: "والتظاهرات تعبير حضاري بديله الإنقلاب أو التمرد أو الفوضى، ونحن مع التظاهر كحق لمواطني الدولة وكأداة ضغط للتصحيح والإصلاح، لكن أيضا لا بد لأي تظاهرات من أهداف محددة وإلتزامات واضحة ومسؤولة، وإلا تحولت الى عبث وفوضى".

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