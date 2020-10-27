العمليات المشتركة تعلن نتائج كنعوص

2020/10/27 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن نتائج عمليات جزيرة كنعوص.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "القوات الأمنية المشتركة المكلفة بواجب تفتيش جزيرة كنعوص تمكنت من تطهيرها بالكامل بعد جهود متميزة استمرت على مدى ٨ أيام".

واضافت ان "العملية أسفرت عن تدمير ١٢ وكراً للإرهابيين وضبط ٥ مستودعات للأسلحة والأعتدة والمواد الغذائية".

وتابعت ان "رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة تواجدا ميدانياً في عملية الانتهاء من تطهير هذه الجزيرة والذي يعد نصراً كبيراً يضاف الى سفر انتصارات قواتنا الامنية البطلة، بعد أن جففت منابع الإرهاب وتمويله بين محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك".

واكدت انه "لن يبقى لداعش مكان آمن في أرض العراق بفضل الشجعان في تشكيلات الاجهزة الأمنية التي نذرت أرواحها من أجل توفير الأمن والأمان ومنع محاولات العناصر الإرهابية من تهديد المواطنين وابتزازهم".





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