2020/10/27 | 17:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” نعي النجم السوري تيم حسن ، والد النجم فادي صبيح ، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء ، بعد صراع طويل مع المرض.



وكتب تيم حسن ، فى تغريدة له قائلاً:” رحم الله والد الصديق فادي صبيح ، تعازي له ولعائلته ونسأل الله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تيم حسن وسوزان نجم الدين ينعيان والد الفنان السوري فادي صبيح وكالة الصحافة المستقلة.

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