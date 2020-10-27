العمليات المشتركة تعلن تطهير جزيرة “كنعوص” بالكامل

2020/10/27 | 17:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن تمكن القوات الأمنية المشتركة المكلفة بواجب تفتيش جزيرة كنعوص من تطهيرها بالكامل، تخلل ذلك تدمير 12 وكراً وضبط 5 مستودعات للأسلحة. وذكرت العمليات في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإشراف قيادة عمليات العمليات المشتركة، تمكنت القوات الأمنية المشتركة المكلفة بواجب تفتيش جزيرة كنعوص من …

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