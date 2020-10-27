الكعبي بشان رواتب الموظفين والمتقاعدين: حريصون على الاسراع بصرفها

2020/10/27 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن

الكعبي، الثلاثاء، حرص مجلس النواب

للإسراع بتغطية رواتب الموظفين

والمتقاعدين والاجراء والعقود، فيما

اشار الى ان السلطتين التشريعية

والتنفيذية شركاء في مهمة تجاوز الا

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