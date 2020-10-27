المشروع الوطني للإنترنت لـ(واخ): مستعدون لتنفيذ 150 ألف منزل بالكابل الضوئي كل 3 أشهر

2020/10/27 | 17:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكدت شركة إيرثلنك للاتصالات وخدمات الإنترنت في العراق، اليوم الثلاثاء، أن المشروع الوطني الذي تُنفذه، جاهز لإيصال الكابل الضوئي لكل منزل.

وقال المتحدث باسم الشركة مصطفى سعدون لـ”خبر برس” ، إن “الشركة تنتظر الضوء الأخضر من وزارة الاتصالات لتنفيذ مرحلة الـFTTH وهي مرحلة إيصال الخدمة إلى المنازل، وهناك تعاون بين الشركة والوزارة لإيصال الخدمة لكل بيت عراقي”.

وأضاف، أن “الشركة مستعدة لتجهيز بين 150 – 200 ألف منزل كل ثلاثة أشهر”، مبيناً أن “دخول خدمة الكابل الضوئي التابعة للمشروع الوطني للإنترنت، تعني أن المستخدم سيشعر بتحسن كبير في الخدمة”.

يذكر أن المشروع الوطني للإنترنت، بدأ تنفيذه عام 2017 ومدت شركة إيرثلنك نحو 5 آلاف كم من الألياف الضوئية، وأعلنت قبل عامين عن جهوزيتها لتنفيذ مرحلة إيصال الخدمة إلى المنازل، لكنها لم تُنفذ حتى الآن.

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