الكعبي: المرحلة المقبلة الأصعب على العراق

2020/10/27 | 17:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، حرص البرلمان على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والأجراء والعقود....

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