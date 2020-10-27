2020/10/27 | 17:59 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" المواضيع التالية: قرض لمن يرغب بزيجة ثانية في العراق.



حوار مؤثر لطفلين سوريين.



إطلالة لعارضة سعودية خلال إعلان لأحد العطور يثير غضبا واسعا.



عروس الثورة من زجاج تفجير بيروت.



وفي جولتنا: أكبر نافورة راقصة في دبي.

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