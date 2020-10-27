الكاظمي يوجه طلباً ونصيحة لمتظاهري تشرين

2020/10/27 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد ملا طلال – المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء – مؤتمر صحفي في بغداد

الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج جولته الأوروبية

حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبدت دعمها واسنادها للعراق خلال جولة الكاظمي الأوروبية

الدول الثلاث أكدت دعمها لإجراء الانتخابات المبكرة تقنياً ومالياً

الحكومة نجحت في حماية المتظاهرين

الكاظمي ثمن الروحية التي تمتع بها الشباب خلال تظاهرات أول من أمس

الكاظمي اشاد بوعي التنسيقيات التي رفعت الخيم من ساحة التحرير

الرأي العام أصبح يميز بين أداء الحكومة وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقة

الكاظمي طلب من المتظاهرين عدم الشعور بالاحباط لما حققوه من انجازات

امام المتظاهرين فرصة كبيرة لتنظيم انفسهم والاشتراك بالانتخابات المقبلة

الشباب يشكلون 60% من الشعب العراقي وبامكانهم مزاحمة الطبقة السياسية الحالية في مجلس النواب القادم

مجلس الوزراء ناقش موقف كورونا واستعدادت وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع الاصابات

مجلس الوزراء وافق على صرف المستحقات المالية للعاملين بصفة أجور يومية وعقود وملاك مؤقت في وزارة الموارد المائية

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