القوات الأمنية تدمر ١٢ وكراً للإرهابيين وتضبط ٥ مستودعات للأسلحة والأعتدة خلال تطهير جزيرة كنعوص

2020/10/27 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني العثور على عدد من الاوكار خلال عملية تطهير جزيرة كنعوص التي استمرت على مدى ٨ أيام.



وقالت في تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا /نسخة منه" أن العملية أسفرت عن تدمير ١٢ وكراً للإرهابيين وضبط ٥ مستودعات للأسلحة والأعتدة والمواد الغذائية.



وأضافت" ان رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة اشرفا ميدانياً على عملية الانتهاء من تطهير هذه الجزيرة الذي يعد نصراً كبيراً يضاف الى سفر انتصارات قواتنا الامنية البطلة، بعد أن جففت منابع الإرهاب وتمويله بين محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك، ./انتهى ح

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