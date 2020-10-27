العثور على (30) جثة تعود لضحايا داعش شمال غرب الموصل

2020/10/27 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى العثور على مقبرة جماعية لأشخاص قتلهم عناصر (داعش) الإرهابى بالقرب من بلدة بادوش 25كم شمال غرب الموصل .وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "القوات الامنية عثرت على المقبرة الجماعية خلال عملية تفتيش عن الاسلحة والمتفجرات في بلدة بادوش "وأضاف المصدر ان اغلب الضحايا هم من القوات الامنية كان قد تم إعدامهم من قبل عناصر تنظيم داعش الارهابي خلال سيطرته على الموصل في العاشر من حزيران 2014"./انتهى

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