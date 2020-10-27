ملا طلال : الحكومة نجحت في حماية المتظاهرين

2020/10/27 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

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استشهاد صبي بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

بعقوبة / نينا / استشهد صبي بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .

وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب بستان زراعي باطراف قرية / الحد الاخضر / في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة انفجرت ما اسفر عن استشهاد صبي كان بالقرب م

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