2020/10/27 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..أعلن الكاتب الأردني فادي زغموت اليوم عن صدور روايته الجديدة التي تحمل عنوان “إبرة وكشتبان” من خلال موقع جملون الإلكتروني لبيع الكتب.



تعالج الرواية موضوع النوع الإجتماعي من خلال فكرة مبتكرة.



تدور أحداث الرواية في مجتمع خاص يكون فيه التقسيم الأساسي للبشر هو الطول، ويصبح فيه الجنس صفة ثانوية.



لذلك تتكون الهوية الجندرية للأفراد وتفصّل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زغموت يطرح روايته الجديدة “إبرة وكشتبان” وكالة الصحافة المستقلة.

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