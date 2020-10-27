ملا طلال: مجلس الوزراء قرر صرف مستحقات العقود والاجور اليومية بوزارة الموارد

2020/10/27 | 18:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في المؤتمر الصحفي:

الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج جولته الأوروبية

الكاظمي ثمن الروحية التي يتمتع بها الشباب خلال التظاهرات

الحكومة نجحت في حماية المتظاهرين

الكاظمي اشاد بوعي التنسيقيات التي رفعت الخيم من ساحة التحرير

الكاظمي طالب المتظاهرين بعدم الشعور بالاحباط لما حققوه خلال التظاهرات

الرأي العام أصبح يميز بين أداء الحكومة وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقة

مجلس الوزراء ناقش موقف كورونا واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع الاصابات

فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبدت استعدادها لدعم العراق مالياً من أجل إجراء الانتخابات

الكاظمي اكد ان ملف النازحين يشكل اولوية الحكومة

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