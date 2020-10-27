ابو رغيف يصف الاساءة للرسول {ص} بحماقة تؤسس لخطاب الكراهية

2020/10/27 | 18:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني نوفل ابو رغيف، الثلاثاء، الاساءة الى الرسول الكريم محمد {صلى الله عليه واله وسلم} بالحماقة التي تؤسس لخطاب الكراهية.

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