صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 426 المسجلة اليوم بكورونا

2020/10/27 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 426 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 264 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسحة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 426 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

264 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 14 حالة

قطاع الرصافة 16 حالة

قطاع بغداد الجديدة 17 حالة

قطاع البلديات الاول 37 حالة

. قطاع الشعب 67 حالة

.



قطاع الاستقلال 11 حالة .





قطاع البلديات الثاني 13 حالة .





قطاع النهروان 64 حالة

قطاع المدائن 25 حالة

– 162 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 43 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية , كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 8 حالات محلة 323, 314, 316

331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,

الشعب 9 حالات محلة 317, 337

البلديات 8 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 7 حالات محلة 505, 503, • 506 , ,502 , 504

الامين 6 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

بغداد جديدة 9 حالات محلة 701 •

, 709 706 , 704 ,

الزعفرانية 7 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 , 952 , , 964

الكرادة 8 حالات محلة 903, 905, •

905 , , 906 , 909 ,

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 8 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •

. حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

الحسينية 8 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

زيونة 6 حالات , 716 , 710

المدائن 7 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة

حي الخضراء حالة واحدة

المشتل حالة واحدة قرب المعسكر

الفحامة حالة واحدة

الكرخ الدورة حالة واحدة ,

الكرخ الحرية 4 حالات , 418 , 428

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

البنوك 5 حالات , 319 , 335 , 321

المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

الكفاح حالة واحدة , 125

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 59450 توفي منهم 1349 للاسف فيما اكتسب الشفاء 53095 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5006”.

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