2020/10/27 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن اغلاق مخيم ( معسكر سعد ) في محافظة ديالى بعد عودة (90) اسرة نازحة بواقع (450) فردا الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية و نواحي المحافظة اضافة الى محافظتي صلاح الدين و نينوى ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة التي نظمتها الوزارة .



وقالت جابرو ” تم اغلاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد عودة جميع نازحيه ..الهجرة تغلق مخيم ( معكسر سعد ) في ديالى وكالة الصحافة المستقلة.

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