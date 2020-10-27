ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط بعكس التوقعات

2020/10/27 | 18:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بما يخالف توقعات المحللين مع مخاوف الموجة الثانية لوباء كورونا.

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