2020/10/27 | 18:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن جولته الأوروبية كانت نتائجها جيدة وساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق وتوقيع مذكرات مع الدول في مجالات منها النقل والزراعة والتعليم والثقافة.وأضاف خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء: الجولة الأوروبية ساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء: الجولة الأوروبية ساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).