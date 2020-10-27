قرائة في الإنتصارات التي تشهدها أمريكا اللاتينية ضد الهيمنة الامبريالية وحليفاتها المحلية - عبد الله الحريف

2020/10/27 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الله_الحريف تشهد أمريكا اللاتينية انتصارات مهمة ضد الهيمنة الامبريالية وحليفاتها المحلية( الألغارشيا المكونة من ملاكي الأراضي الكبار والبرجوازية التبعية): ففي بوليفيا استطاعت الحركة نحو الاشتراكية من الفوز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.



وفي الأرجنتين، عادت الحركة البيرونية إلى الحكم وحقق الشعب التشيلي انتصارا يتمثل في فرض إعادة صياغة الدستور من طرف مجلس تأسيسي للتخلص من إرث بينوشيه واضعاف الألغرشيا ويستمر ......





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