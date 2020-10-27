إنقلاب تموز عام 1968 ومشاركة عبدالرزاق النايف* - جعفر المظفر

2020/10/27 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر بالنسبة إلى السامرائي وموقفه الرافض لفكرة الإنقلاب العسكري فقد تحدث عنها الأستاذ صلاح عمر العلي في مقابلة له مع الجزيرة ومما ذكره في تلك المقابلة التي تمت على حلقات أن السامرائي كان يعتقد أن الحزب حينها, أي في سنة الإعداد لإنقلاب عام 1968, كان ما يزال تحت تأثير صدمة إنقلاب تشرين عام 1963 الذي قاده الرئيس عبدالسلام محمد عارف وأفلح من خلاله بإسقاط حكم الحزب بعد القضاء على نظام الزعيم عبدالكريم قاسم.



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