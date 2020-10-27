عاجل | المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج جولته الأوروبية

2020/10/27 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

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المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج جولته الأوروبيةملا طلال: فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبدت دعمها وإسنادها للعراقملا طلال: الحكومة نجحت في حماية المتظاهرينملا طلال: الكاظمي ثمّن الروحية التي تمتع بها الشباب خلال التظاهراتملا طلال: الرأي العام أصبح يميز بين أداء الحكومة وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقةملا طلال: المتظاهرون أمامهم فرصة كبيرة لتنظيم أنفسهم سياسياً والدخول في الانتخاباتملا طلال: فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبدت استعدادها لدعم العراق مالياً من أجل إجراء الانتخاباتملا طلال: مجلس الوزراء ناقش استعدادات وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع الإصابات بكوروناملا طلال: الكاظمي أكد أن ملف النازحين يشكل أولوية للحكومة

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