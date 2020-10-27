بالارقام.. حصيلة ضحايا التظاهرات في بغداد حتى الان

2020/10/27 | 18:17 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إصابة 32 متظاهراً و 138 منتسباً في الأجهزة الأمنية خلال تظاهرات ...

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