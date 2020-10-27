2020/10/27 | 18:17 - المصدر: سومر نيوز
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سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالارقام.. حصيلة ضحايا التظاهرات في بغداد حتى الان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إصابة 32 متظاهراً و 138 منتسباً في الأجهزة الأمنية خلال تظاهرات ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالارقام.. حصيلة ضحايا التظاهرات في بغداد حتى الان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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