اتفاق على تمرير قانون الاقتراض بشرط.. تعرف عليه

2020/10/27 | 18:17 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت اللجنة المالية النيابية، على اتفاق الكتل السياسية لتمرير قانون العجز المالي شريطة تعديل صيغته.&n...

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