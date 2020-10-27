2020/10/27 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



طالب عضو لجنة الطاقة والاستثمار النيابية حامد الموسوي ، اليوم الثلاثاء، الحكومة المركزية ووزيري النفط والكهرباء ايضاح إلغاء العقد الكوري لتنفيذ محطة الكهرباء الحرارية المرتبطة بمصفى كربلاء النفطي في قضاء الخيرات 23 كم جنوبي كربلاء من القرض الكوري ، وحذر من التهاون لتعطيل المصفى لصالح مافيات استيراد المشتقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغاء عقد هونداي الكورية لتنفيذ محطة الخيرات جنوب كربلاء من القرض الكوري وكالة الصحافة المستقلة.

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