صحة إقليم كردستان تحذر من موجة وبائية خطيرة

2020/10/27 | 18:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ أربيل أعلن وزير صحة إقليم كردستان “سامان برزنجي” من خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء الموافق 27-10-2020 في أربيل، أن من الممكن تفشي فيروس كورونا خلال موسمي الخريف والشتاء بشكل خطير في حال عدم التزام الناس بالإجراءات الصحية.وأضاف “برزنجي”، “على الناس الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية للوقائية من الفيروس وللحد من انتشار …

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