علاوي يتهم الكتل بتفصيل قانون الانتخابات وفق مقاساتها

2020/10/27 | 18:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اتهم زعيم ائتلاف القائمة الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، الكتل بتفصيل قانون للانتخابات وفق مقاساتها، مبينا انها ستؤدي لنتائج لاتمثل الشعب العراقي.

وقال علاوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه ان “مجلس النواب ودون اغلبية فصّل قانون انتخابات جديد وفق مقاييس بعض الكتل والاحزاب الحاكمة”.

واضاف ان “ذلك سينعكس سلباً على الاجواء الانتخابية ويؤدي الى فشلها كما فشلت انتخابات ٢٠١٨ وما سبقها، وبالتالي الاضرار بأوضاع العراق المعقدة والشديدة الخطورة” .

واوضح علاوي ان “هذا القانون سيعزز الانقسامات التي يشهدها البلد على صعيد السلطات النيابية والقوى المكونة للمجلس، وسيضعف من دور النائب ويعزز المناطقية على حساب مصلحة البلد العليا، وسيرتد على حكومةٍ لن تستطيع القيام بمهامها المطلوبة”.انتهى25و

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