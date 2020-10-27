ملا طلال : الحكومة لديها حلول أخرى في حال عدم تمرير قانون تمويل العجز المالي

2020/10/27 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد يتبع ..

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