جماهير “متسللة” في الدوري العراقي.. مخالفة أم رسالة؟

2020/10/27 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – شهدت مباراة القاسم ونفط ميسان، في الدوري العراقي الممتاز، وجود عدد من المشجعين، رغم قرار الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بمنع الجماهير من دخول الملاعب.



وأقيمت مباراة القاسم ونفط ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز، وانتهت بالتعادل 3-3.



جماهير متسللة ورصدت عدسات المصورين وجود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جماهير “متسللة” في الدوري العراقي..



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