2020/10/27 | 18:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الثلاثاء، عن نتائج عمليات جزيرة كنعوص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة في العراق تعلن نتائج عملية كنعوص ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة في العراق تعلن نتائج عملية كنعوص ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).