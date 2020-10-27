ملا طلال: لا توجد نية لطبع العملة بغية سد عجز الرواتب

2020/10/27 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، ان فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبدت استعدادها لدعم العراق مالياً من أجل إجراء الانتخابات

وقال ملا طلال خلال المؤتمر الاسبوعي، ان “الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج جولته الأوروبية”، مبينا ان ” فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبدت استعدادها لدعم العراق مالياً من أجل إجراء الانتخابات”

واضاف ملا طلال، ان “الحكومة نجحت في حماية المتظاهرين”، لافتا الى ان “الكاظمي ثمّن الروحية التي تمتع بها الشباب خلال التظاهرات، وامام المتظاهرون فرصة كبيرة لتنظيم أنفسهم سياسياً والدخول في الانتخابات”.

وتابع، ان “الرأي العام أصبح يميز بين أداء الحكومة وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقة”، موضحا ان “مجلس الوزراء ناقش استعدادات وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا”.

وبين ملا طلال، ان “الكاظمي أكد على أن ملف النازحين يشكل أولوية للحكومة”.

واوضح ملا طلال، انه “لا توجد نية لطبع العملة بغية سد عجز الرواتب، والحفاظ على سعر الصرف أهم مهام السياسة النقدية”، مشددا على ان “الحكومة لديها حلول أخرى في حال عدم تمرير قانون تمويل العجز المالي”.

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