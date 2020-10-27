الحكومة العراقية تحدد خيارين لتأمين الرواتب وتؤكد الحفاظ على سعر الصرف

2020/10/27 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال احمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (27-10-2020)، ان امام الحكومة خيارين لتأمين رواتب الموظفين.

وقال ملا طلال، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، ان " الحفاظ على سعر الصرف نمن أهم مهام السياسة النقدية الحكومية"، مشيرا "لا توجد نية لطبع عملة لسد عجز الرواتب".

وتابع ان "تمويل رواتب الموظفين بانتظار تمويل قانون العجز المالي"، مشيرا الى ان " الحكومة لديها حلول أخرى في حال عدم تمرير قانون تمويل العجز".

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