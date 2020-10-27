مدرب برشلونة مهدد بالإيقاف بعد تصريحاته ضد التحكيم

2020/10/27 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يواجه الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، احتمالية التعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك على خلفية ما قام به بعد مباراة البارسا وريال مدريد.

وكان برشلونة قد تعرض للهزيمة أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي، بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني، ووقتها خرج رونالد كومان بتصريحات يهاجم فيها التحكيم.

وعقب اللقاء، قال رونالد كومان إن:" التحكيم ساعد ريال مدريد على تحقيق الفوز في الكلاسيكو"، مؤكداً أن " قرارات تقنية الفيديو دائماً ما تصب في صالح خصوم الفريق الكتالوني".

وبحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن :"الاتحاد الإسباني قام بفتح تحقيقات مع رونالد كومان بشأن تلك التصريحات العنيفة ضد التحكيم، في ظل تشديد قوانين الانضباط في هذا الصدد قبل بداية الموسم".

وأوضحت:" تدرس لجنة النزاهة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تصريحات كومان ضد تقنية الفيديو بعد الكلاسيكو، ويمكن إحالة الملف للجنة المسابقات لمعاقبة مدرب البارسا".

وسيُناقش الاتحاد الإسباني ما صرح به رونالد كومان، ومن ثم سيتخذ قراره بناءً على التحقيق في ما قاله المدرب الهولندي، وعما إذا كان كلامه يتعارض مع المادة 100 من قانون العقوبات.

وتمنع المادة 100 من قانون العقوبات التصريحات التي تحمل اتهاماً صريحاً للتحكيم في مباريات الليغا الإسبانية، وهي مادة قام الاتحاد المحلي بتعديلها قبل بداية الموسم الجاري.

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