الحكومة العراقية تحسم الموقف بشأن تواجد المتظاهرين في ساحة التحرير

2020/10/27 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حسمت الحكومة العراقية ، الثلاثاء 27-10-2020، الموقف بشأن تواجد المتظاهرين في ساحة التحرير بعد أيام من احياء ثورة تشرين.

وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان "ساحة التحرير مكان للتعبير عن الرأي وليس لمهاجمة القوات الامنية والمتظاهرون اثبتوا وعيهم العالي بعد قرارهم رفع عدد من الخيم هناك لتفويت الفرصة امام حرف التظاهرات عن سلميتها".

واكد أن "لا وجود لأي توجه حكومي لإخلاء ساحة التحرير والقرار بيد المتظاهرين متى ما أرادوا ، وان اتخذوا هذا الخيار فالحكومة جاهزة لاعادة الحياة فيها وفي بقية الساحات".

وتابع أحمد ملا طلال، ان "الكاظمي اشاد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم، بوعي التنسيقيات التي رفعت الخيم من ساحة التحرير" مشيرا الى ان "لمتظاهرين رفعوا الخيم بعد احساسهم بوجود محاولات لحرف التظاهرات عن سلميتها".وبين ان "الرأي العام أصبح يميز بين أداء الحكومة وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقة".واكد الكاظمي، بحسب متحدثه الرسمي، ان "حكومته نجحت في حماية المتظاهرين".وتابع: "الكاظمي طلب من المتظاهرين عدم الشعور بالاحباط لما حققوه من انجازات خلال الفترة السابقة"، مشيرا الى ان "امام المتظاهرين فرصة كبيرة لتنظيم انفسهم والاشتراك بالانتخابات المقبلة".وتابع "الشباب يشكلون 60% من الشعب العراقي وبامكانهم مزاحمة الطبقة السياسية الحالية في مجلس النواب القادم".

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