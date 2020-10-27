مجلس الوزراء يقرر توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور الحنطة والشعير وبأسعار مدعومة

2020/10/27 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قرر مجلس الوزراء توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور الحنطة والشعير وبأسعار مدعومة ، .وخوّل المجلس في جلسته اليوم وزير الموارد المائية صلاحية التوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة مياه نهـر دجلة بين العراق وتركيا./انتهى5

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