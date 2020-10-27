ملا طلال: المتظاهرون أمامهم فرصة كبيرة لتنظيم أنفسهم سياسياً والدخول في الانتخابات

2020/10/27 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال احمد ملا طلال ، المتحدث الاعلامي لرئيس الوزراء ، ان المتظاهرين امامهم فرصة كبيرة لتنظيم انفسهم سياسياً والدخول في الانتخابات./انتهى5

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