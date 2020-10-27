2020/10/27 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ،ان مجلس النواب ودون اغلبية فصّل قانون انتخابات جديد وفق مقاييس بعض الكتل والاحزاب الحاكمة، محذراً من انعكاس ذلك سلباً على الاجواء الانتخابية مايؤدي الى فشلها كما فشلت انتخابات ٢٠١٨ وما سبقها .وقال علاوي ، في بيان صحفي ان " قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب سيعزز الانقسامات التي يشهدها البلد على صعيد السلطات النيابية والقوى المكونة للمجلس، وسيضعف من دور النائب ويعزز المناطقية على حساب مصلحة البلد العليا، وسيرتد على حكومةٍ لن تستطيع القيام بمهامها المطلوبة "، محذرا من استفادة القوى المنفلتة -امنياً- من هذا القانون الذي سيكرس الطائفية والمحاصصة وسينتهي باجراءات واضحة لتقسيم البلاد ،داعياً في الوقت ذاته الساسة الوطنيين والعقلاء والسلطات التنفيذية القضائية للتدخل العاجل قبل فوات الاوان .واختتم علاوي، بالقول " كنا نأمل ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة او ان تكون كل محافظةٍ دائرةً انتخابية واحدة للخلاص من الجهوية والمناطقية " ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي : قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب سيعزز الانقسامات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي : قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب سيعزز الانقسامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).