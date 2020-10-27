مجلس النواب يعقد جلسته براسة الكعبي

2020/10/27 | 18:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، جلسته 15 من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة ، السنـة التشريعية الثالثة ، الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي “.

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