وصول مساعدات عسكرية امريكية للبيشمركة قريبا

2020/10/27 | 18:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة البيشمركة، يوم الثلاثاء، عن توزيع المساعدات العسكرية واللوجستية الامريكية على لوائين في قوات البيشمركة، مبينة ان ذلك يأتي ضمن اطار عملية اعادة تنظيم هيكلة الالوية في البيشمركة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه من المقرر ان يتم البدء بتوزيع المساعدات الامريكية على اللوائين 14 و16 في قوات البيشمركة مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، مشيرة الى ان ذلك يأتي ضمن اطار اعادة تنظيم هيكلة الوية البيشمركة وتسليحها.

واضافت: ان اعلان قرار القوات الامريكية بمرحلتها الثانية والخاص بتوزيع المساعدات العسكرية جاء خلال اجتماع بين قادة عسكريين ومستشارين عسكريين امريكيين على مستوى عالي، في اربيل ، اليوم الثلاثاء 2020/10/27.

وبحث شورش اسماعيل وزير البيشمركة في اقليم كوردستان، وبحضور سربست لزكين وكيل الوزارة وعدد من الضباط والمراتب، مع الكولونيل جوليات، قائد القوات الامريكية في اقليم كوردستان والوفد الاستشاري الامريكي، بحث استعدادات الدعم والمساعدات العسكرية الامريكية لقوات البيشمركة.

وثمن شورش اسماعيل وزير البيشمركة، المساعدات العسكرية واللوجستية الامريكية المقدمة لوقات البيشمركة، مبينا انه وبهذه الخطوة ستتوجه قوات البيشمركة نحو مرحلة متطورة ومتألقة، مثمنا في الوقت نفسه حرص القوات الامريكية في الاقليم على اعادة تنظيم قوات البيشمركة والخطوات نحو صناعة قوة عسكرية عصرية.

من جانبه، اشار قائد القوات الامريكية في العراق، على استمرار القوات بتقديم الدعم والمساعدات لوزارة البيشمركة، وان المرحلة الثانية من تقديم المساعدات العسكرية يثبت صحة ذلك، مضيفا بالقول: ان هدف قوات التحالف هو تقوية قوات البيشمركة وان تعمل مع حلفائنا على دحر الارهاب وكسر شوكة داعش في المنطقة.

وبيّن، ان مطلع الشهر المقبل، وخلال مراسيم، سيتم تقديم المساعدات والدعم الامريكيين لقوات البيشمركة.

وتابع البيان، ان اللقاء اختتم، ببحث المسائل العالقة بين الاقليم وبغداد، وعملية تشكيل مراكز تنسيق مشتركة بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة.

PUKmedia ترجمة‌

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