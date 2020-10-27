الديوانية.. انقاذ مواطن حاول الانتحار من أعلى مجسر أبي الفضل (فيديو)

2020/10/27 | 18:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الثلاثاء، تمكن إحدى مفارز شرطة النجدة من انقاذ مواطن حاول ان يرمي نفسه من أعلى مجسر أبي الفضل، مبينة ان دوافع الانتحار كانت بسبب مشاكل عائلية بحسب ادعائه.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (27 تشرين الأول 2020)، انه "بإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات، العميد الحقوقي، حيدر حسن منخي، تمكنت إحدى مفارز شرطة النجدة من انقاذ مواطن حاول رمي نفسه من اعلى مجسر ابي الفضل ع".

وأضاف البيان، انه "وعلى الفور تم اجراء الاسعافات الاولية له وانقاذ حياته وتسليمه الى مركز الشرطة حفاظا على سلامته بعد أن تبين ان دوافع الانتحار كانت بسبب مشاكل عائلية حسب ادعائه".

وتابع: "من جانبه أمر قائد الشرطة بتكريم المفرزة التي أنقذت المواطن من الانتحار، مناشدا المواطنين من أهالي الديوانية بأهمية التعاون مع القوات الامنية عن طريق الإبلاغ عن جميع الحالات التي تخص الانتحار من أجل الحفاظ على سلامة المواطن الديواني".

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