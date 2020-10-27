زمن موناليزا الحزينة: مستهل الفصل السادس عشر - دلور ميقري

2020/10/27 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1 اكتشاف فَدو للبقعة الشبيهة بالجنة، " الدايرة "، بأنها بمثابة جزيرة، جرى إتفاقاً.



ذات ظهيرة صيفية، وكان ما زال يعمل معاوناً لشقيقه الكبير، حسينو، الملاحظ للنواطير، خطرَ له أن يتابع سيرَ الجدول، الثر المياه، المنحدر من نهر يزيد في منطقة الجوزة، الواقعة جنوب الحارة.



طافَ نظره في الأثناء على عدد كبير من البساتين، المروية من ماء الجدول، وكان قد بدأ يعرف أسماء أصحابها وما لو كانوا من ملّاكين الحار ......





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