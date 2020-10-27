الإفلاس و اموال المرجعيات !! - مهند البراك

2020/10/27 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك تعيش الدولة ازمة مالية خانقة وصلت بها الى عدم مقدرتها على صرف رواتب موظفيها و الى اجراءات و نقاشات لتقنين صرف الرواتب الى مرة كل شهرين و الى تخفيضها بإسم (الإدخار) مثلاً، التي اثارت و تثير غضب اوساط واسعة بسبب التأثيرات السيئة لهذه الإجراءات المالية القاسية على حياتهم .



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ثم لجوئها الى القروض الداخلية، و الخارجية بفوائدها المنهكة و اجراءاتها المعقدة و غير المضمونة، التي تهدد الاجيال الجديدة بتحميل ......





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