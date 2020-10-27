2020/10/27 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المؤكد أن التاريخ سيُسّجل عام 2020 كمرحلة مفصلية أدّت وبدون شك إلى اختبار كلما لديك من معلومات حول إدارة الشركات والأعمال الصغيرة.



ومع أن إدارة أعمالك التجارية الصغيرة قد تمنحك الحماس والفائدة، إلا أن المخاطر والتحديات المالية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللعبة.



وعندما يتعلق الأمر بالادخار، يمكن لأي شركة أن تواجه الفشل، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم العالمي للادخار: نصائح لإنقاذ شركتك الصغيرة في السنوات القادمة وكالة الصحافة المستقلة.

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