2020/10/27 | 18:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد مجلس النواب يُصوت بالموافقة على اضافة فقرة قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ على جدول اعماله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).