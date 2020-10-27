البرلمان يصوت على اضافة قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية على جدول اعماله

2020/10/27 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على اضافة فقرة قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ على جدول اعماله

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت بالموافقة على اضافة فقرة قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ على جدول اعماله”.

وكان النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب، افتتح، اليوم الثلاثاء، اعمال جلسة البرلمان الـ (15) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة”، مبينا ان “الجلسة عقدت بحضور 170 نائبا.

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